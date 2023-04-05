Страсти по Чапаю. Серия 1
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Страсти по Чапаю
1-й сезон
1-я серия

Страсти по Чапаю (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.32012, Страсти по Чапаю. Серия 1
Военный, Биография18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Рассказ о малоизвестных деталях биографии легендарного комдива Василия Чапаева: первая любовь в 18 лет и побег из родного села, женитьба и семейная жизнь, Первая мировая война, страстные романы с другими женщинами (дочерью белогвардейского офицера и женой комиссара), смертельная вражда, сломанные судьбы и неотвратимая гибель на реке Урал.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Страсти по Чапаю»