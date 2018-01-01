WinkАлександр Новиков
Александр Новиков
- Карьера
- Режиссёр, Актёр, Актёр дубляжа, Режиссёр дубляжа
- Дата рождения
- 14 января 1959 г. (67 лет)
Фильмография
Режиссёр
Актёр
- 9.2
Кощей. Похититель невест2022, 73 минБесплатно
- 8.1
Стеклянный лабиринт1989, 96 минБесплатно
- 7.8
Идеальное преступление1989, 91 минБесплатно
- 9.5
Акция1987, 86 мин
- 9.1
На златом крыльце сидели1986, 67 минБесплатно
- 9.1
Атака1986, 87 минБесплатно
- 8.4
Корабль пришельцев1985, 87 минБесплатно
Лунная радуга1983, 88 мин
- 8.9
Люблю. Жду. Лена1983, 72 минБесплатно
- 8.5
Меняю собаку на паровоз1975, 64 минБесплатно
- 8.2
Конклав2024, 115 минБесплатно
- 8.0
Антология русского хоррора: Красный состав2022Бесплатно
- 8.0
Поступь хаоса2021, 104 минБесплатно
- 8.1
Страна чудес Вилли2021, 88 минБесплатно
- 5.0
Узники страны призраков2021, 98 минБесплатно
- 6.9
Чужая земля2021, 100 минБесплатно
- 7.6
В тылу врага2020, 92 минБесплатно
- 8.7
Афера века2020, 109 мин
- 7.7
Сорвать куш2020, 80 минБесплатно
- 8.5
Сумасшедшая любовь2020, 105 минБесплатно
- 7.7
Лучшее лето2019, 82 мин
- 9.3
Королевский корги2019, 80 мин
- 7.5
Война фараона2019, 111 минБесплатно
- 7.2
Радиовспышка2019, 98 мин
- 6.4
Мятежник2019, 82 минБесплатно
- 9.0
Норм и Несокрушимые: Большое путешествие2019, 86 минБесплатно
- 7.4
Несломленная2019, 80 мин
- 8.1
Скандал2019, 101 минБесплатно
- 7.7
Последний викинг2018, 102 минБесплатно
- 9.0
Пришельцы в доме2018, 85 мин