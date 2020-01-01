Этот фильм пока недоступен
Сумасшедшая любовь (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Можно ли доверять другому человеку, если ты не уверен даже в самом себе? Фильм «Сумасшедшая любовь» 2020 года посвящен трудностям, которые кажутся непреодолимыми, но отступают под действием искренних чувств.
Старшеклассник Адам внешне выглядит абсолютно нормальным. Для своих сверстников он немного неловкий и замкнутый, но интересный: Адам страстно увлечен кулинарией и по-своему обаятелен. Все идет именно так, пока трудности в семье не приводят подростка к нервному срыву, из-за которого его болезнь становится очевидной для окружающих. В результате этого его разум оказывается расколот на отдельные личности, и без того наполненная трудностями жизнь тинейджера становится почти невыносимой. Только если любовь и забота не придадут ему сил…
Сможет ли Адам справиться с болезнью и вернуться к нормальной жизни? Смотреть фильм «Сумасшедшая любовь» онлайн по подписке на «Wink».
Сумасшедшая любовь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ТФРежиссёр
Тор
Фройденталь
- ЧПАктёр
Чарли
Пламмер
- МПАктриса
Молли
Паркер
- Актёр
Энди
Гарсиа
- Актёр
Уолтон
Гоггинс
- Актриса
Аннасофия
Робб
- ТРАктриса
Тейлор
Расселл
- Актриса
Бет
Грант
- ДБАктёр
Девон
Бостик
- ЛСАктёр
Лобо
Себастьян
- АДАктёр
Аарон
Домингес
- ННСценарист
Ник
Наведа
- ТФПродюсер
Тор
Фройденталь
- МЛПродюсер
Мики
Лидделл
- ПШПродюсер
Пит
Шилеймон
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ММХудожница
Мона
Мэй
- Оператор
Майкл
Гои
- ЭХКомпозитор
Эндрю
Холландер