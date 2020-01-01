Сумасшедшая любовь (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Можно ли доверять другому человеку, если ты не уверен даже в самом себе? Фильм «Сумасшедшая любовь» 2020 года посвящен трудностям, которые кажутся непреодолимыми, но отступают под действием искренних чувств.



Старшеклассник Адам внешне выглядит абсолютно нормальным. Для своих сверстников он немного неловкий и замкнутый, но интересный: Адам страстно увлечен кулинарией и по-своему обаятелен. Все идет именно так, пока трудности в семье не приводят подростка к нервному срыву, из-за которого его болезнь становится очевидной для окружающих. В результате этого его разум оказывается расколот на отдельные личности, и без того наполненная трудностями жизнь тинейджера становится почти невыносимой. Только если любовь и забота не придадут ему сил…



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