Биография

Энди Гарсиа — американский актер, продюсер, сценарист, режиссер, композитор. Награжден премиями «Грэмми» и «Карловы Вары». Родился на Кубе 12 апреля 1956 года. Юный Гарсиа получил образование в США, куда его зажиточная семья бежала из революционной Кубы. В школе он был популярным учеником, красавцем, спортсменом. Выбрав творческую карьеру, стал изучать актерское мастерство под руководством Джея У. Дженсена. В 1987 году Энди переехал в Лос-Анджелес, где играл в независимых театральных труппах и периодически появлялся на телевидении. Биография актера в кино началась с эпизодических ролей. В 1987 году он снялся в криминальной драме «Неприкасаемые», которая получила оглушительный успех в прокате, заработав «Оскар». Настоящая слава пришла к актеру в 1990 году с выходом культового фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец — 3», где он сыграл внебрачного сына дона Корлеоне Винченцо. Всего в фильмографии Энди Гарсиа 122 работы в качестве исполнителя главных и второстепенных ролей, 16 раз он был продюсером, а также написал сценарий к фильму «Хемингуэй и Фуэнтес». Среди режиссерских работ актера можно выделить сериалы «Детектив Раш», мелодраму «Потерянный город», где он выступил также и композитором, и комедийный ситком «Джордж Лопес».