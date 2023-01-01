Энди Гарсиа
Andy Garcia
- Карьера
- Актёр, Продюсер
- Дата рождения
- 12 апреля 1956 г. (69 лет)
Биография
Энди Гарсиа — американский актер, продюсер, сценарист, режиссер, композитор. Награжден премиями «Грэмми» и «Карловы Вары». Родился на Кубе 12 апреля 1956 года. Юный Гарсиа получил образование в США, куда его зажиточная семья бежала из революционной Кубы. В школе он был популярным учеником, красавцем, спортсменом. Выбрав творческую карьеру, стал изучать актерское мастерство под руководством Джея У. Дженсена. В 1987 году Энди переехал в Лос-Анджелес, где играл в независимых театральных труппах и периодически появлялся на телевидении. Биография актера в кино началась с эпизодических ролей. В 1987 году он снялся в криминальной драме «Неприкасаемые», которая получила оглушительный успех в прокате, заработав «Оскар». Настоящая слава пришла к актеру в 1990 году с выходом культового фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец — 3», где он сыграл внебрачного сына дона Корлеоне Винченцо. Всего в фильмографии Энди Гарсиа 122 работы в качестве исполнителя главных и второстепенных ролей, 16 раз он был продюсером, а также написал сценарий к фильму «Хемингуэй и Фуэнтес». Среди режиссерских работ актера можно выделить сериалы «Детектив Раш», мелодраму «Потерянный город», где он выступил также и композитором, и комедийный ситком «Джордж Лопес».
Фильмография
Актёр
- 8.4
Неудержимые 42023, 99 мин
- 8.4
Дьявол в деталях. Дело Миранды2023, 121 минБесплатно
- 6.5
Большой золотой слиток2022, 127 минБесплатно
- 8.5
Мой ужин с Эрве2018, 101 мин
- 9.1
Книжный клуб2018, 99 минБесплатно
- 8.4
Миддлтон2013, 96 минБесплатно
- 8.3
Джерри Вайнтрауб. Голливудская Легенда2011, 82 мин
- 7.8
Перейти черту2010, 90 минБесплатно
- 8.0
Линия2009, 90 минБесплатно
- 7.3
Воздух, которым я дышу2008, 91 минБесплатно
- 8.6
Козырные тузы2006, 104 мин
- 8.6
Когда мужчина любит женщину1994, 120 минБесплатно