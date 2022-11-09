Воздух, которым я дышу
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Воздух, которым я дышу

Воздух, которым я дышу (фильм, 2008) смотреть онлайн

7.32008, The Air I Breathe
Триллер, Драма91 мин18+

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О фильме

Основанная на старинной китайской пословице криминальная драма рассказывает четыре человеческие истории, выражающие счастье, печаль, наслаждение и любовь. Счастье - в истории духовно опустошенного банкира. Потеряв все, он решается на ограбление банка и неожиданно находит себя. Печаль и наслаждение - в рассказах о поп-певице, находящейся на пике карьеры и бандите, способном предвидеть будущее. История врача, отчаянно старающегося спасти человеческую жизнь, выражает любовь.

Страна
США, Мексика
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Воздух, которым я дышу»