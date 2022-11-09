Воздух, которым я дышу (фильм, 2008) смотреть онлайн
7.32008, The Air I Breathe
Триллер, Драма91 мин18+
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О фильме
Основанная на старинной китайской пословице криминальная драма рассказывает четыре человеческие истории, выражающие счастье, печаль, наслаждение и любовь. Счастье - в истории духовно опустошенного банкира. Потеряв все, он решается на ограбление банка и неожиданно находит себя. Печаль и наслаждение - в рассказах о поп-певице, находящейся на пике карьеры и бандите, способном предвидеть будущее. История врача, отчаянно старающегося спасти человеческую жизнь, выражает любовь.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джихо
Ли
- Актёр
Кевин
Бейкон
- Актриса
Жюли
Дельпи
- Актёр
Брендан
Фрейзер
- Актёр
Энди
Гарсиа
- СМАктриса
Сара
Мишель Геллар
- КГАктёр
Кларк
Грегг
- Актёр
Эмиль
Хирш
- Актёр
Форест
Уитакер
- КХАктриса
Келли
Ху
- ЭПАктёр
Эван
Парк
- ДЛСценарист
Джихо
Ли
- БДСценарист
Боб
ДеРоса
- Продюсер
Пол
Шифф
- ПФПродюсер
Пол
Ф. Бернард
- РМХудожник
Рафаэль
Мандухано
- ММХудожница
Мишель
Мичел
- УЛОператор
Уолт
Ллойд
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос