Биография

Кевин Бейкон — актер и режиссер. Награжден премиями «Золотой глобус» и «Сатурн». В 1995 году получил одну из самых престижных в кинематографе наград — от Гильдии киноактеров США. Родился в Филадельфии, США, 8 июля 1958 года. Кевин был младшим ребенком в многодетной семье. В детстве мечтал стать известным певцом, а позже заинтересовался театром. Подростком он выступал на театральных подмостках Филадельфии, Пенсильвании и Нью-Йорка. Когда Кевину исполнилось 16, он уже всерьез планировал актерскую карьеру и учился в школе искусств. В зрелом возрасте Бейкону довелось поработать продюсером и режиссером. Кевин Бейкон снялся в 114 фильмах. Дебютировав в сериале «В поисках завтрашнего дня», Бейкон смог обратить на себя внимание зрителей и режиссеров. Затем было еще несколько небольших киноработ‚ пока в 1980 году его не пригласили на роль Джека в киноленту «Пятница 13-е». Фильм стал знаковым для актера, сыгранная им главная роль принесла мировую известность. Бейкона нарасхват стали приглашать в комедии, драмы, мелодрамы, фильмы ужасов и детективы. Он сыграл главную роль в знаменитом фантастическом фильме «Дрожь земли» в 1989 году. Современные работы доказывают, что актер по-прежнему великолепен в амплуа сильных личностей — злодеев и супергероев.