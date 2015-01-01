Полицейская тачка (фильм, 2015) смотреть онлайн

Двое юных школьников угоняют машину шерифа, еще не зная, на что способен ее хозяин, чтобы скрыть свои грязные дела. Фильм «Полицейская тачка» — триллер о взрослении и жестокости с Кевином Бейконом в роли злодея. Режиссер — Джон Уоттс, постановщик трилогии о Человеке-пауке с Томом Холландом.



Два друга, 10-летние Трэвис и Харрисон, сбегают из дома в поисках свободы и приключений. В своем походе они случайно натыкаются на полицейскую машину, которая, кажется, осталась без хозяина. Мальчики находят в салоне ключи и в конце концов решаются завести двигатель и выкатить на дорогу. Однако друзья не подозревают, что чудесная тачка — ключевая улика, способная доказать преступления нечистого на руку шерифа Крецера. Он не остановится ни перед чем, чтобы вернуть автомобиль и то, что в нем спрятано.



Чем закончится противостояние юных героев и шерифа, расскажет криминальный триллер «Полицейская тачка» 2015 года. Смотреть онлайн фильм можно на нашем видеосервисе Wink.



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