Полицейская тачка (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Двое юных школьников угоняют машину шерифа, еще не зная, на что способен ее хозяин, чтобы скрыть свои грязные дела. Фильм «Полицейская тачка» — триллер о взрослении и жестокости с Кевином Бейконом в роли злодея. Режиссер — Джон Уоттс, постановщик трилогии о Человеке-пауке с Томом Холландом.
Два друга, 10-летние Трэвис и Харрисон, сбегают из дома в поисках свободы и приключений. В своем походе они случайно натыкаются на полицейскую машину, которая, кажется, осталась без хозяина. Мальчики находят в салоне ключи и в конце концов решаются завести двигатель и выкатить на дорогу. Однако друзья не подозревают, что чудесная тачка — ключевая улика, способная доказать преступления нечистого на руку шерифа Крецера. Он не остановится ни перед чем, чтобы вернуть автомобиль и то, что в нем спрятано.
Чем закончится противостояние юных героев и шерифа, расскажет криминальный триллер «Полицейская тачка» 2015 года. Смотреть онлайн фильм можно на нашем видеосервисе Wink.
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Рейтинг
- ДУРежиссёр
Джон
Уоттс
- Актёр
Кевин
Бейкон
- ДФАктёр
Джеймс
Фридсон-Джексон
- ХУАктёр
Хэйс
Уэллфорд
- КМАктриса
Камрин
Менхейм
- Актёр
Шей
Уигэм
- Актриса
Кира
Седжвик
- АБАктёр
Адам
Барр
- КХАктёр
Кутер
Хебер
- ДУСценарист
Джон
Уоттс
- КДСценарист
Кристофер
Д. Форд
- СБПродюсер
Сэм
Бисби
- КРПродюсер
Коуди
Райдер
- АВПродюсер
Алисия
Ван Куверинг
- Продюсер
Кевин
Бейкон
- ТДПродюсер
Теодора
Данлэп
- ЛЭПродюсер
Лэнс
Экорд
- ДУПродюсер
Джон
Уоттс
- ЛСОператор
Ларкин
Сайпл
- ФМКомпозитор
Фил
Моссман