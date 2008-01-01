Фрост против Никсона
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Фрост против Никсона

Фрост против Никсона (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.62008, Frost/Nixon
Драмы, Исторические116 мин18+
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Сюжет

США, 1977 год. Спустя три года после своей бесславной отставки, последовавшей после Уотергейтского скандала, экс-президент США Ричард Никсон нарушил молчание и дал эксклюзивное интервью британскому телеведущему Дэвиду Фросту. Но исповедь одиозного политика, на которую все рассчитывали, внезапно вылилась в захватывающую интеллектуальную баталию, вошедшую в золотые анналы американской тележурналистики.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фрост против Никсона»

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