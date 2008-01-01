Фрост против Никсона (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.62008, Frost/Nixon
Драмы, Исторические116 мин18+
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Сюжет
США, 1977 год. Спустя три года после своей бесславной отставки, последовавшей после Уотергейтского скандала, экс-президент США Ричард Никсон нарушил молчание и дал эксклюзивное интервью британскому телеведущему Дэвиду Фросту. Но исповедь одиозного политика, на которую все рассчитывали, внеза�пно вылилась в захватывающую интеллектуальную баталию, вошедшую в золотые анналы американской тележурналистики.
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Информация
СтранаСША, Великобритания, Франция
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Рон
Ховард
- Актёр
Фрэнк
Ланджелла
- Актёр
Майкл
Шин
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- Актёр
Кевин
Бейкон
- ММАктёр
Мэттью
Макфэдиен
- Актёр
Оливер
Платт
- Актриса
Ребекка
Холл
- Актёр
Тоби
Джонс
- ЭМАктёр
Энди
Милдер
- КДАктриса
К�ейт
Дженнингс Грант
- Сценарист
Питер
Морган
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернарди
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ДОХудожник
Дэниэл
Орланди
- ДПМонтажёр
Дэниэл
П. Хэнли
- МХМонтажёр
Майк
Хилл
- РКМонтажёр
Роберт
Комацу
- СТОператор
Сальваторе
То�тино
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер