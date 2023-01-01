Биография

Сэм Рокуэлл – актер кино, лауреат множества премий, обладатель наград за вклад в кино. Обладатель кинопремии «Оскар». Сэм родился в Калифорнии и в ранние годы много путешествовал по Америке. Сначала его родители переехали в Нью-Йорк, потом, когда отец с матерью развелись, мальчик с папой отправился в Сан-Франциско. Сейчас Сэм продолжает семейную традицию и регулярно переезжает: эти разъезды связаны в основном с киносъемками. Зачастую он путешествует по работе со своей подругой Лесли Бибб: партнеры вместе снимаются в кино (в том числе в «Железном человеке – 2»). Первую роль Сэм Рокуэлл сыграл в театре вместе с матерью. Дебют оказался успешным, и уже в 10 лет мальчик появился на экране в «Доме клоунов». После этого Сэм снимался регулярно: в небольших сериалах, короткометражках, рекламах. Славу Сэму Рокуэллу принес фильм «Коробка лунного света». Именно после него актер получил приглашение в Голливуд. Рокуэлл участвовал в таких кассовых проектах, как «Власть», «Луговые собачки» и «Зеленая миля».