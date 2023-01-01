Биография

Рон Ховард – режиссер, продюсер, актер, певец, значимый деятель киноиндустрии США. Обладатель большинства престижных наград в сфере кино: «Оскар», «Золотой Глобус», «Сатурн», «Эмми». Родился 1 марта 1954 года. Рональд, именно так был назван будущий кинорежиссер при рождении, появился на свет в актерской семье. Его родители мечтали о славе в этой сфере деятельности, поэтому приобщили к ней и своего сына. Первую роль Рон Ховард получил в возрасте полутора лет. Личная жизнь Рональда сложилось удачно. О нем ходит слава как о чудесном семьянине. Он женился на своей однокласснице, которая подарила ему четверых детей. Интересно, что родители дали им имена в зависимости от мест, где те были зачаты. Сериалы «Американские граффити» и «Счастливые дни» прославили Ховарда в качестве актера еще в подростковом возрасте. После режиссерская карьера стала приоритетной для мужчины. Фильмы Рона Ховарда «Огненный вихрь», «Выкуп», «Аполлон-13», «Игры разума» смело можно назвать знаковыми не только для карьеры режиссера, но и для американской кинематографии. Рон успешно поработал над экранизацией нашумевших романов Дэна Брауна. Не много режиссеров могут похвастаться работой с таким количеством именитых актеров, как Ховард.