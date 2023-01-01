Биография

Оливер Платт – актер американского и канадского кинематографа. Его фильмография насчитывает более 90 проектов разных жанров и направлений. В большинстве кинолент Оливер играет преимущественно роли второго плана, однако каждый персонаж в его исполнении получается очень ярким и запоминающимся. Неоднократно номинировался на несколько престижных кинопремий. Получил кинопремию «Независимый дух» за роль Алекса в фильме «Ненужный вещи». Будущий актер Оливер Платт родился в 1960 г. Свое детство провел в США, а также некоторых восточных странах. В 1983 году получил диплом бакалавра в университете Тафтса. В 1992 заключил брак с Мэри Кэмпбелл. В настоящее время пара воспитывает троих детей. Актерский дебют Оливера состоялся в 1987 году в одном из эпизодов киносериала «Уравнитель». Затем он появляется на экране в знаменитом сериале конца 1980-х «Полиция Майами». После этого молодого и перспективного актера заметили многие представители американской киноиндустрии, после чего его карьера стремительно пошла в гору. Фильмы Оливера Платта, которые принесли ему известность, – это «Честная куртизанка», одна из версий экранизации классического романа «Три мушкетера», «Медики Чикаго», «Начало времен», «Коматозники» и многие другие.