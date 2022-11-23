Любовный переплет (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
7.92011, The Oranges
Драма, Мелодрама90 мин18+
О фильме
Семьи Острофф и Уоллинг дружат между собой и живут по соседству, на Орандж Драйв, как раз напротив. Дочь-транжирка, Нина Острофф, возвращается домой на День Благодарения, после пятилетнего отсутствия, недавно порвав с женихом. Вместо того, чтобы заинтересоваться успешным сыном своих соседей, Тоби Уоллингом, что устроило бы обе семьи, она обращает внимание на его отца и лучшего друга своих родителей, Дэвида Уоллинга. Когда романтические отношения между Ниной и Дэвидом становится невозможно игнорировать, жизнь обеих семей приходит в полный беспорядок.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДФРежиссёр
Джулиан
Фарино
- Актёр
Хью
Лори
- Актриса
Лейтон
Мистер
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- Актёр
Оливер
Платт
- Актриса
Эллисон
Дженни
- АШАктриса
Алиа
Шокат
- АБАктёр
Адам
Броди
- ЙХАктёр
Йен
Хелфер
- МХАктриса
Марселин
Хьюго
- ЛФАктриса
Лаура
Флэнеган
- ЙХСценарист
Йен
Хелфер
- ДРСценарист
Джей
Рейсс
- Продюсер
Энтони
Брегман
- Продюсер
Лесли
Урдэнг
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ДСХудожник
Дэвид
С. Робинсон
- ККМонтажёр
Кэрол
Кравец
- ДММонтажёр
Джеффри
М. Вернер
- СФОператор
Стефен
Фирберг
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт