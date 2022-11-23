Любовный переплет
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Любовный переплет

Любовный переплет (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

7.92011, The Oranges
Драма, Мелодрама90 мин18+

О фильме

Семьи Острофф и Уоллинг дружат между собой и живут по соседству, на Орандж Драйв, как раз напротив. Дочь-транжирка, Нина Острофф, возвращается домой на День Благодарения, после пятилетнего отсутствия, недавно порвав с женихом. Вместо того, чтобы заинтересоваться успешным сыном своих соседей, Тоби Уоллингом, что устроило бы обе семьи, она обращает внимание на его отца и лучшего друга своих родителей, Дэвида Уоллинга. Когда романтические отношения между Ниной и Дэвидом становится невозможно игнорировать, жизнь обеих семей приходит в полный беспорядок.


Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовный переплет»