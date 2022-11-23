Семьи Острофф и Уоллинг дружат между собой и живут по соседству, на Орандж Драйв, как раз напротив. Дочь-транжирка, Нина Острофф, возвращается домой на День Благодарения, после пятилетнего отсутствия, недавно порвав с женихом. Вместо того, чтобы заинтересоваться успешным сыном своих соседей, Тоби Уоллингом, что устроило бы обе семьи, она обращает внимание на его отца и лучшего друга своих родителей, Дэвида Уоллинга. Когда романтические отношения между Ниной и Дэвидом становится невозможно игнорировать, жизнь обеих семей приходит в полный беспорядок.





