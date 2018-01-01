WinkКлаус Бадельт
Клаус Бадельт
Klaus Badelt
- Карьера
- Композитор
- Дата рождения
- 12 июня 1967 г. (58 лет)
Фильмография
Композитор
- 8.4
Жмот2016, 90 минБесплатно
- 8.8
Врата воинов2016, 102 минБесплатно
- 9.3
Балерина2016, 85 мин
- 8.9
Любовь от всех болезней2014, 103 мин
- 8.7
Мой друг дед мороз2014, 77 мин
- 8.9
Замуж на 2 дня2012, 100 мин
- 9.1
Астерикс и Обеликс в Британии2012, 109 минБесплатно
- 8.6
Джок2011, 76 мин
- 7.8
Любовный переплет2011, 90 минБесплатно
- 9.1
22 пули: Бессмертный2010, 112 минБесплатно
- 8.9
Маленький Николя2009, 87 минБесплатно
- 9.0
Соломон Кейн2009, 99 минБесплатно
- 8.6
Все ради нее!2008, 92 минБесплатно
- 8.7
Предчувствие2007, 92 минБесплатно
- 9.1
16 кварталов2006, 97 минБесплатно
- 8.3
Спасительный рассвет2006, 120 мин
- 8.5
Банда Келли2003, 105 мин
- 9.3
К-192002, 132 минБесплатно