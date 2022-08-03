Предчувствие (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

«Предчувствие» — фильм 2007 года от режиссера Меннан Япо в духе «Дня сурка». В главной роли — Сандра Буллок.



Жизнь домохозяйки Линды Хэнсон переворачивается с ног на голову, когда она получает ужасную новость о гибели своего мужа Джима в автомобильной аварии. Однако на следующий день Линда просыпается и обнаруживает, что Джим жив и здоров. События начинают развиваться нелинейно, и Линда понимает, что она переживает дни своей жизни вне хронологического порядка. Линда пытается понять, что происходит, и почему она переживает эти странные временные скачки. Она начинает собирать кусочки пазла, чтобы предотвратить гибель своего мужа и спасти свою семью. По мере погружения в эту загадку Линда сталкивается со множеством эмоциональных и психологических испытаний.



Не пропустите психологический триллер с элементами мистики «Предчувствие», смотреть онлайн который удобно на видеосервисе Wink без рекламы!

