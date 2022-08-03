Предчувствие (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
«Предчувствие» — фильм 2007 года от режиссера Меннан Япо в духе «Дня сурка». В главной роли — Сандра Буллок.
Жизнь домохозяйки Линды Хэнсон переворачивается с ног на голову, когда она получает ужасную новость о гибели своего мужа Джима в автомобильной аварии. Однако на следующий день Линда просыпается и обнаруживает, что Джим жив и здоров. События начинают развиваться нелинейно, и Линда понимает, что она переживает дни своей жизни вне хронологического порядка. Линда пытается понять, что происходит, и почему она переживает эти странные временные скачки. Она начинает собирать кусочки пазла, чтобы предотвратить гибель своего мужа и спасти свою семью. По мере погружения в эту загадку Линда сталкивается со множеством эмоциональных и психологических испытаний.
Не пропустите психологический триллер с элементами мистики «Предчувствие», смотреть онлайн который удобно на видеосервисе Wink без рекламы!
СтранаСША
ЖанрФантастика, Фэнтези
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
- МЯРежиссёр
Меннан
Япо
- Актриса
Сандра
Буллок
- Актёр
Джулиан
МакМэхон
- ШМАктриса
Шайэн
МакКлюр
- КТАктриса
Кортни
Тэйлор Бернесс
- Актриса
Ниа
Лонг
- ММАктёр
Марк
Маколей
- КНАктриса
Кейт
Неллиган
- ИЦАктриса
Ирен
Циглер
- ФДАктёр
Филлип
ДеВона
- РМАктёр
Ричи
Монтгомери
- БКСценарист
Билл
Келли
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- Продюсер
Дженнифер
Джибгот
- Продюсер
Джон
Дж. Джашни
- СППродюсер
Сунил
Перкаш
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ППАктриса дубляжа
Полина
Плигина
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ДМХудожница
Джилл
М. Оханнесон
- РПХудожник
Рэймонд
Пумилия
- НТМонтажёр
Нил
Трэвис
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт