Биография

Ниа Лонг — американская актриса, режиссер и продюсер. Родилась в Бруклине 30 октября 1970 года. Обучалась в Инглвуде, штат Калифорния — в St. Mary's Academy. Увлекалась балетом, гимнастикой и музыкой — гитарой и джазовым пением. В фильмографии Нии Лонг — более шестидесяти проектов. Ее первая работа — роль в фильме от Disney «Патруль Б.Р.А.Т.», а известность ей принесла роль в мыльной опере «Путеводный свет», в которой она снималась три года. Также можно увидеть в таких картинах, как «Скорая помощь», «Пятница», «Третья смена», «Бойлерная», «Любовь вдовца», «Предчувствие», «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Империя», «Лимон» и «Пропавшая без вести».