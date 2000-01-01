Дом большой мамочки
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Дом большой мамочки

Дом большой мамочки (фильм, 2000) смотреть онлайн

9.02000, Big Momma's House
Боевики, Криминал94 мин12+

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Сюжет

Агент ФБР Малькольм Тернер, мастер перевоплощений. Он умен, обаятелен и не существует такого задания, с которым он бы не справился. Назначение Малькома приводит его в маленький южный городок, где он должен поймать матерого грабителя банков, недавно сбежавшего из тюрьмы, притворившись "Большой мамочкой"

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом большой мамочки»

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