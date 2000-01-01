Дом большой мамочки (фильм, 2000) смотреть онлайн
9.02000, Big Momma's House
Боевики, Криминал94 мин12+
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Сюжет
Агент ФБР Малькольм Тернер, мастер перевоплощений. Он умен, обаятелен и не существует такого задания, с которым он бы не справился. Назначение Малькома приводит его в маленький южный городок, где он должен поймать матерого грабителя банков, недавно сбежавшего из тюрьмы, притворившись "Боль�шой мамочкой"
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Раджа
Госнелл
- Актёр
Мартин
Лоуренс
- Актриса
Ниа
Лонг
- Актёр
Пол
Джаматти
- ЯВАктёр
Яша
Вашингтон
- Актёр
Терренс
Ховард
- ЭААктёр
Энтони
Андерсон
- КРАктёр
Карл
Райт
- НПАктриса
Николь
Прескотт
- Актриса
Октавия
Спенсер
- ТААктриса
Тичина
Арнольд
- ПДПродюсер
Пичес
Дэвис
- ДХПродюсер
Дэвид
Хиггинс
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- СБАктёр дубляжа
Степан
Балабанов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- РМХудожник
Рэнди
Мур
- МТХудожник
Майлз
Тевес
- КБМонтажёр
Кент
Бейда
- БГМонтажёр
Брюс
Грин
- МДОператор
Майкл
Д. О’Ши
- РГКомпозитор
Ричард
Гиббс