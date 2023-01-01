Биография

Терренс Ховард Терренс Ховард (род. 11.03.1969) – американский актер, музыкант, певец-песенник и продюсер звукозаписи. Ховард родился в Chicago, штат Иллинойс, 11 марта 1969 года в семье Тайрона и Аниты, они имели африканское и англоязычное происхождение. Его прабабушка была актрисой. Ховард вырос в Кливленде, штат Огайо, где у него было сложное детство. Он пережил избиения отца, который подвергал его физическому насилию, и видел, как его отец, когда Терренсу было 2 года, нанес удар ножом другому мужчине. Его отец был осужден за непредумышленное убийство и отбывал 11 месяцев в заключении. Родители Ховарда подали на развод после освобождения его отца. Терренса вырастила его прабабушка. Ховард впервые попал в индустрию entartainment, когда изобразил Джеки Джексона в фильме «Джексоны: американская мечта», мини-сериале ABC. Первые роли Терренса Ховарда в фильмах «Мертвые президенты» (1995) и «Опус мистера Холланда» позволили актеру ворваться в пространство кино с чередой появлений на ТВ и в фильмах в период между 2004 и 2006 годами. Он был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Hustle & Flow». Актер Терренс Ховард играл видные роли во множестве кинолент. Он снялся в многосерийном фильме «Империя» в главной роли Люсиона Лиона. Его дебютный альбом «Shine Through It» вышел осенью 2008 года, а осенью 2019 года Говард объявил, что он оставляет карьеру, так как «устал притворяться». Фильмы с Терренсом Ховардом всегда пользовались популярностью.