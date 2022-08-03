Грязные игры (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
7.82012, The Company You Keep
Триллер, Драма116 мин18+
О фильме
В центре истории вдовец и отец-одиночка Джим Грант — бывший активист Weathermen, разыскиваемый за ограбление банка и убийство. Более тридцати лет он скрывался от ФБР под видом адвоката, однако, после того как его истинную личность раскрывает молодой репортeр Бен Шепард, Гранту приходится пуститься в бега. Он должен найти свою бывшую любовницу Мими, человека, который может очистить его имя, прежде чем ФБР поймают его. В противном случае он потеряет всe, в том числе свою 11-летнюю дочь Изабел.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Редфорд
- Актёр
Роберт
Редфорд
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- ДКАктриса
Джули
Кристи
- Актёр
Терренс
Ховард
- Актёр
Брендан
Глисон
- БМАктриса
Брит
Марлинг
- ДИАктриса
Джеки
Иванко
- Актёр
Стэнли
Туччи
- Актриса
Анна
Кендрик
- Актёр
Ник
Нолти
- ЛДСценарист
Лем
Доббс
- Продюсер
Николя
Картье
- Продюсер
Билл
Холдермэн
- Продюсер
Роберт
Редфорд
- КДПродюсер
Крэйг
Дж. Флорес
- КЛХудожница
Карен
Л. Мэтьюз
- КМКомпозитор
Клифф
Мартинес