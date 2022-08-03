В центре истории вдовец и отец-одиночка Джим Грант — бывший активист Weathermen, разыскиваемый за ограбление банка и убийство. Более тридцати лет он скрывался от ФБР под видом адвоката, однако, после того как его истинную личность раскрывает молодой репортeр Бен Шепард, Гранту приходится пуститься в бега. Он должен найти свою бывшую любовницу Мими, человека, который может очистить его имя, прежде чем ФБР поймают его. В противном случае он потеряет всe, в том числе свою 11-летнюю дочь Изабел.

