Грязные игры
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Грязные игры

Грязные игры (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

7.82012, The Company You Keep
Триллер, Драма116 мин18+

О фильме

В центре истории вдовец и отец-одиночка Джим Грант — бывший активист Weathermen, разыскиваемый за ограбление банка и убийство. Более тридцати лет он скрывался от ФБР под видом адвоката, однако, после того как его истинную личность раскрывает молодой репортeр Бен Шепард, Гранту приходится пуститься в бега. Он должен найти свою бывшую любовницу Мими, человека, который может очистить его имя, прежде чем ФБР поймают его. В противном случае он потеряет всe, в том числе свою 11-летнюю дочь Изабел.

Страна
США, Канада
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb