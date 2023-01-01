Биография

Брендан Глисон — выдающийся ирландский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Глисон многократно номинировался на премии «Оскар», «Золотой глобус», «Британскую академию» и премию Гильдии актеров. В 2009 году он был удостоен премии «Эмми» за роль в фильме «Навстречу шторму». Родился в Дублине 29 марта 1955 года. С юных лет увлекался актерством. До начала актерской карьеры Глисон окончил Национальный университет Ирландии, где изучал английскую литературу, и некоторое время работал школьным учителем, однако позже решил посвятить себя кино. Глисон освоил актерское мастерство на театральных подмостках и стал признанным театральным актером в Ирландии. Его таланты и способности к перевоплощению вскоре привлекли внимание кинорежиссеров. Кинокарьера Брендана Глисона началась с небольших ролей, но настоящий прорыв пришел после культового фильма «Храброе сердце» в 1995 году. После этого он снялся в «Банды Нью-Йорка» и франшизе «Гарри Поттер», где сыграл Аластора Грюма. За роль в фильме «Залечь на дно в Брюгге» он получил номинацию на «Золотой глобус». В 2022 году его роль в фильме «Банши Инишерина» принесла новые номинации и признание критиков и зрителей.