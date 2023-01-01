Бабушкин рецепт (мультфильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Три поколения женщин и один призрак отправляются в путешествие на автомобиле. Анимационная история взросления по роману ирландского писателя Родди Дойла.



11-летняя Мэри О’Хара очень любит готовить, и в этом увлечении ее поддерживает бабушка Эмер. Мэри мечтает поступить в кулинарную школу, но сталкивается с предубеждением судей на конкурсе. Тем временем у Эмер обостряется болезнь, и вся семья понимает, что времени осталось немного. Однажды под утро к Мэри приходит мудрый призрак прабабушки Тэнси, которая зовет ее в дорогу вместе с Эмер и матерью. Там все они узнают много нового о своей семье.



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