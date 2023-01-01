Бабушкин рецепт (мультфильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Три поколения женщин и один призрак отправляются в путешествие на автомобиле. Анимационная история взросления по роману ирландского писателя Родди Дойла.
11-летняя Мэри О’Хара очень любит готовить, и в этом увлечении ее поддерживает бабушка Эмер. Мэри мечтает поступить в кулинарную школу, но сталкивается с предубеждением судей на конкурсе. Тем временем у Эмер обостряется болезнь, и вся семья понимает, что времени осталось немного. Однажды под утро к Мэри приходит мудрый призрак прабабушки Тэнси, которая зовет ее в дорогу вместе с Эмер и матерью. Там все они узнают много нового о своей семье.
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Информация
СтранаЛюксембург, Италия, Ирландия, Великобритания, Эстония, Германия, Латвия
КачествоFull HD
ЖанрыСемейные, Мультфильмы, Драмы
Рейтинг
- ЭДРежиссёр
Энцо
Д’Ало
- МОАктриса
Миа
О’Коннор
- РЛАктриса
Розалин
Линехэн
- Актёр
Брендан
Глисон
- Актриса
Шэрон
Хорган
- Актриса
Шарлин
МакКенна
- ПТАктёр
Пол
Тайлак
- ШИАктриса
Шарлотта
Инфуззи Д’Амико
- МААктриса
Марикла
Аффатато
- МПАктриса
Мария
Пиа Ди Мео
- ВФАктриса
Валентина
Фавацца
- ЭДСценарист
Энцо
Д’Ало
- РДСценарист
Родди
Дойл
- ПТПродюсер
Паул
Тилтджес
- МКПродюсер
Марк
Камбертон
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- РЭКомпозитор
Ричард
Эванс
- ДРКомпозитор
Дэвид
Родс