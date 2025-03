Биография

Шэрон Хорган — ирландская актриса, писательница, комик и продюсер. Известна по комедийному сериалу «Катастрофа», в котором она не только снялась, но и в соавторстве написала. Обладательница пяти ирландских кинематографических и телевизионных премий как в актерской игре, так и в писательском мастерстве, премии Comedy British как лучшая теле-актриса, семикратная номинантка на телевизионную премию BAFTA. Родилась в Лондоне 13 июля 1970 года. Когда Шэрон было четыре года, ее родители переехали с семьей в Ирландию, чтобы управлять фермой. Училась будущая кинодеятельница в монастырской школе Святого Сердца в Дроэде. В 27 лет Хорган начала изучать английский язык и американистику в Университете Брунеля на западе Лондона, который окончила в 2000 году. Примерно в то же время она встретила британского писателя Денниса Келли, с которым она начала писать материалы и отправлять их на BBC, за что дуэт выиграл премию BBC New Comedy Award в 2001 году. Дебют Шэрон Хорган на телевидении был в The State We In и Monkey Dust — двух новостных скетч-шоу. На большом экране дебютировала в 2005 году в роли Бет в британо-американской романтической комедии «Представь нас вместе». Хорган наиболее известна по таким проектам, как мультфильмы «38 обезьян», «Леди Совершенство и ее карьера», «Разочарование», комедии «Испорченный телефон», «Из года в год», «Роковые ошибки Тодда Маргарета», «Большие дети», «Плохой сахар», «Мертвый босс», «Неуравновешенные», «Женщины на грани», «Почти знамениты», мелодрама «Свободные агенты», драмы «Стэнли Парк», «Хлопушки», «Смерть супергероя», «Люби», «Свидание с Эмбер», «Вместе», фэнтези «Добывайки», изобретательный ромком «Краденое свидание», комедийный боевик «Ночные игры», теплая британская комедия «Вверх дном», мульткомедия «Мой питомец — псих».