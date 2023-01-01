Развод (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Сара Джессика Паркер вместе с Томасом Хейденом Черчем переживают трудный бракоразводный процесс в комедийной драме от HBO.



Фрэнсис — немолодая женщина, у которой есть муж Роберт, двое детей и уютный дом в престижном районе. Однако она не испытывает истинного удовольствия от жизни и осознает, что пожертвовала карьерой в сфере искусства ради заботы о семье. Внезапно Фрэнсис принимает решение изменить свою судьбу и осуществить давние мечты. После вечеринки в честь дня рождения лучшей подруги она признается мужу, что хочет с ним развестись. Тем временем Роберт узнает о романе жены с другим мужчиной и подает на развод первым. Теперь перед парой стоит нелегкий и мучительный процесс официального развода.



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