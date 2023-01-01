Развод (сериал, 2016) смотреть онлайн
- 18+32 мин
Развод
Сезон 1 Серия 1
- 18+25 мин
Развод
Сезон 1 Серия 2
- 18+29 мин
Развод
Сезон 1 Серия 3
- 18+28 мин
Развод
Сезон 1 Серия 4
- 18+27 мин
Развод
Сезон 1 Серия 5
- 18+28 мин
Развод
Сезон 1 Серия 6
- 18+28 мин
Развод
Сезон 1 Серия 7
- 18+28 мин
Развод
Сезон 1 Серия 8
- 18+29 мин
Развод
Сезон 1 Серия 9
- 18+30 мин
Развод
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Сара Джессика Паркер вместе с Томасом Хейденом Черчем переживают трудный бракоразводный процесс в комедийной драме от HBO.
Фрэнсис — немолодая женщина, у которой есть муж Роберт, двое детей и уютный дом в престижном районе. Однако она не испытывает истинного удовольствия от жизни и осознает, что пожертвовала карьерой в сфере искусства ради заботы о семье. Внезапно Фрэнсис принимает решение изменить свою судьбу и осуществить давние мечты. После вечеринки в честь дня рождения лучшей подруги она признается мужу, что хочет с ним развестись. Тем временем Роберт узнает о романе жены с другим мужчиной и подает на развод первым. Теперь перед парой стоит нелегкий и мучительный процесс официального развода.
Сможет ли Фрэнсис получить то, о чем давно мечтала, узнаете в драмеди «Развод». Сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно в любое время на видеосервисе Wink! Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- ДПРежиссёр
Джесси
Перец
- РКРежиссёр
Райан
Кейс
- БМРежиссёр
Бет
МакКарти-Миллер
- Актриса
Сара
Джессика Паркер
- Актёр
Томас
Хейден Чёрч
- Актриса
Молли
Шеннон
- Актриса
Талия
Болсам
- СДАктриса
Стерлинг
Джеринс
- ЧКАктёр
Чарли
Килгор
- ТЛАктёр
Трэйси
Леттс
- БНАктриса
Беки
Ньютон
- ДУАктёр
Дин
Уинтерс
- ЮВАктёр
Юл
Васкес
- Сценарист
Шэрон
Хорган
- МФСценарист
Марина
Франклин
- АРСценарист
Адам
Резник
- АКПродюсер
Аарон
Каплан
- Продюсер
Сара
Джессика Паркер
- СВХудожник
Стюарт
Вурцель
- ТГХудожник
Тим
Галвин
- АБХудожник
Арджун
Басин
- МБМонтажёр
Майкл
Беренбаум
- АММонтажёр
Алекс
Минник
- РРОператор
Ричард
Рутковски
- ДРОператор
Джозеф
Р. Коллинз
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- Оператор
Рид
Морано
- КДКомпозитор
Кигэн
Девитт