Развод (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Фрэнсис хочет начать новую жизнь, но вырваться из брака не так просто. Сара Джессика Паркер и звезда комикса «Человек-паук 3: Враг в отражении» Томас Хейден Черч в комедийной драме от создателей хитов «Во все тяжкие» и «Укрытие». Смотрите сериал «Развод» в подписке Amediateka на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с Фрэнсис: у нее есть любящий муж Роберт, двое детей и дом в престижном районе, но удовлетворения от жизни она не чувствует. Когда-то Фрэнсис отложила карьеру ради семьи и теперь вдруг решила дать волю забытым мечтам. Супруги начинают бракоразводный процесс в надежде на лучшее будущее, но каждый шаг к независимости омрачается недопониманием, юридическими баталиями и родительскими проблемами.



Смогут ли герои справиться с новой жизнью после развода Смотрите 1 сезон сериала «Развод» в подписке Amediateka на Wink.

