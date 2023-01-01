Биография

Сара Джессика Паркер — американская актриса, продюсер. Обладательница четырех премий «Золотой глобус» и двух «Эмми», наград Screen Actors Guild Awards и Razzie Award. Родилась в штате Огайо 25 марта 1965 года. Талант к актерскому мастерству будущая артистка демонстрировала еще в детстве. Тогда ее родители начали прилагать усилия, чтобы сделать из нее актрису. В кино она дебютировала в 1976 году. Чуть позже поучаствовала в мюзикле. Сара Джессика Паркер стала популярной в конце 90-х годов. Ее роли отмечены в фильмах «Крайние меры», «Марс атакует!» и прочих. Актрисе удалось сняться в 40 картинах. Мировую узнаваемость Сара Джессика Паркер получила за роль в телесериале «Секс в большом городе».