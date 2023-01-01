Развод (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн
Сюжет
Как устроить личное счастье после развода и сохранить близость с детьми? Сара Джессика Паркер и Томас Хейден Черч возвращаются в роли бывших супругов в драмеди от режиссера лент «Грешница» и «На грани». Оформляйте подписку Amediateka на Wink, чтобы смотреть «Развод» — сериал, 2 сезон которого уже ждет вас на нашем видеосервисе!
Во втором сезоне Фрэнсис и Роберт пытаются двигаться вперед после развода, но прошлое продолжает преследовать их. Фрэнсис хочет найти смысл в жизни, а Роберт старается преуспеть в новом бизнесе. Между тем их детям, Лиле и Тому, тоже непросто приспособиться к реальности после развода родителей: в этой части им уделяется больше времени, и это позволяет увидеть кризисный период в том числе глазами подростков.
Чем обернется попытка героев вступить в новые отношения? Узнаете, какие паттерны поведения раскроются у обоих, когда продолжите смотреть сериал «Развод» — 2 сезон онлайн в хорошем качестве ждет вас на нашем видеосервисе Wink по подписке Amediateka!
Сериал Развод 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- ДПРежиссёр
Джесси
Перец
- РКРежиссёр
Райан
Кейс
- БМРежиссёр
Бет
МакКарти-Миллер
- Актриса
Сара
Джессика Паркер
- Актёр
Томас
Хейден Чёрч
- Актриса
Молли
Шеннон
- Актриса
Талия
Болсам
- СДАктриса
Стерлинг
Джеринс
- ЧКАктёр
Чарли
Килгор
- ТЛАктёр
Трэйси
Леттс
- БНАктриса
Беки
Ньютон
- ДУАктёр
Дин
Уинтерс
- ЮВАктёр
Юл
Васкес
- Сценарист
Шэрон
Хорган
- МФСценарист
Марина
Франклин
- АРСценарист
Адам
Резник
- АКПродюсер
Аарон
Каплан
- Продюсер
Сара
Джессика Паркер
- СВХудожник
Стюарт
Вурцель
- ТГХудожник
Тим
Галвин
- АБХудожник
Арджун
Басин
- МБМонтажёр
Майкл
Беренбаум
- АММонтажёр
Алекс
Минник
- РРОператор
Ричард
Рутковски
- ДРОператор
Джозеф
Р. Коллинз
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- Оператор
Рид
Морано
- КДКомпозитор
Кигэн
Девитт