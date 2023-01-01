Развод. Сезон 2
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2-й сезон

Развод (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

8.52018, Divorce 8 серий
Драмы, Зарубежные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Как устроить личное счастье после развода и сохранить близость с детьми? Сара Джессика Паркер и Томас Хейден Черч возвращаются в роли бывших супругов в драмеди от режиссера лент «Грешница» и «На грани». Оформляйте подписку Amediateka на Wink, чтобы смотреть «Развод» — сериал, 2 сезон которого уже ждет вас на нашем видеосервисе!

Во втором сезоне Фрэнсис и Роберт пытаются двигаться вперед после развода, но прошлое продолжает преследовать их. Фрэнсис хочет найти смысл в жизни, а Роберт старается преуспеть в новом бизнесе. Между тем их детям, Лиле и Тому, тоже непросто приспособиться к реальности после развода родителей: в этой части им уделяется больше времени, и это позволяет увидеть кризисный период в том числе глазами подростков.

Чем обернется попытка героев вступить в новые отношения? Узнаете, какие паттерны поведения раскроются у обоих, когда продолжите смотреть сериал «Развод» — 2 сезон онлайн в хорошем качестве ждет вас на нашем видеосервисе Wink по подписке Amediateka!

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Развод»

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