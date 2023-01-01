Развод (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

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Звезда «Секса в большом городе» в продолжении ситкома о бракоразводном процессе от HBO. Оформляйте подписку Amediateka на Wink, чтобы смотреть «Развод» — сериал, 3 сезон которого уже сейчас доступен на видеосервисе Wink!



В третьем сезоне Фрэнсис и Роберт сталкиваются с новыми вызовами в воспитании детей и поиске счастья. Фрэнсис исследует новые горизонты в карьере и личной жизни, в то время как Роберт пытается укрепить связь с детьми и построить семейную жизнь с Джеки. Их сын Том готовится поступать в колледж, что внезапно становится источником разногласий между бывшими супругами.



Удастся ли Фрэнсис и Роберту пересмотреть свои жизненные ценности и приоритеты, чтобы не наступить в новых отношениях на те же грабли? Узнаете, чем закончится это приключение, когда продолжите смотреть сериал «Развод» — 3 сезон онлайн доступен по подписке Amediateka на видеосервисе Wink!



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