Развод (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн
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Звезда «Секса в большом городе» в продолжении ситкома о бракоразводном процессе от HBO. Оформляйте подписку Amediateka на Wink, чтобы смотреть «Развод» — сериал, 3 сезон которого уже сейчас доступен на видеосервисе Wink!
В третьем сезоне Фрэнсис и Роберт сталкиваются с новыми вызовами в воспитании детей и поиске счастья. Фрэнсис исследует новые горизонты в карьере и личной жизни, в то время как Роберт пытается укрепить связь с детьми и построить семейную жизнь с Джеки. Их сын Том готовится поступать в колледж, что внезапно становится источником разногласий между бывшими супругами.
Удастся ли Фрэнсис и Роберту пересмотреть свои жизненные ценности и приоритеты, чтобы не наступить в новых отношениях на те же грабли? Узнаете, чем закончится это приключение, когда продолжите смотреть сериал «Развод» — 3 сезон онлайн доступен по подписке Amediateka на видеосервисе Wink!
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- ДПРежиссёр
Джесси
Перец
- РКРежиссёр
Райан
Кейс
- БМРежиссёр
Бет
МакКарти-Миллер
- Актриса
Сара
Джессика Паркер
- Актёр
Томас
Хейден Чёрч
- Актриса
Молли
Шеннон
- Актриса
Талия
Болсам
- СДАктриса
Стерлинг
Джеринс
- ЧКАктёр
Чарли
Килгор
- ТЛАктёр
Трэйси
Леттс
- БНАктриса
Беки
Ньютон
- ДУАктёр
Дин
Уинтерс
- ЮВАктёр
Юл
Васкес
- Сценарист
Шэрон
Хорган
- МФСценарист
Марина
Франклин
- АРСценарист
Адам
Резник
- АКПродюсер
Аарон
Каплан
- Продюсер
Сара
Джессика Паркер
- СВХудожник
Стюарт
Вурцель
- ТГХудожник
Тим
Галвин
- АБХудожник
Арджун
Басин
- МБМонтажёр
Майкл
Беренбаум
- АММонтажёр
Алекс
Минник
- РРОператор
Ричард
Рутковски
- ДРОператор
Джоз�еф
Р. Коллинз
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- Оператор
Рид
Морано
- КДКомпозитор
Кигэн
Девитт