Развод. Сезон 3. Серия 1
Wink
Сериалы
Развод
3-й сезон
1-я серия

Развод (сериал, 2019) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

8.52019, Divorce
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Фрэнсис переживает долгий, трудный развод, который заставляет ее по-новому взглянуть на годы совместно прожитой жизни. Оказывается, начать все с чистого листа не так-то просто.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Развод»