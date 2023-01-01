Биография

Томас Хейден Чёрч — американский актер, снявшийся во многих популярных фильмах. Также занимается режиссурой, сценарной работой и продюсированием. Родился в Вудленде 17 июня 1960 года. Детство Томаса прошло в Техасе на ферме. Помимо учебы в школе, он много времени проводил, ухаживая за скотом. Затем поступил в местный университет, но на жизнь зарабатывал как радиодиджей. До 30 лет Томас Хейден Чёрч даже не задумывался о том, чтобы стать актером, но случайный опыт съемок в кино зародил в нем эту мысль. В результате он переехал в Калифорнию и начал сниматься в сериалах, довольствуясь эпизодическими ролями. Постепенно актер стал узнаваемым, и ему начали предлагать роли в полнометражном кино. Но всё равно это были второстепенные персонажи. В тот период Томас снялся в картинах «Джордж из джунглей» и продолжении, «Свидание на одну ночь», «3000 миль до Грэйсленда», «Чокнутая». Затем последовало приглашение в оскароносный фильм «На обочине», где он сыграл одну из главных ролей. Также Томасу предложили роль Песочного человека в двух частях саги «Человек-паук». Кроме того, он сыграл заметные роли в фильмах «Идиократия», «Умники», «Отличница легкого поведения», «Джон Картер» и сериале «Развод». Помимо съемок в кино, актер озвучивает мультфильмы.