Родственнички (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
По сюжету картины, разбросанные по свету родственники жениха и невесты собираются на свадьбу. И стараются показаться друг другу лучше, чем они есть на самом деле. Но в конечном итоге свадьба превращается в разборку отношений бывших супругов, любовников, тетушек-сплетниц и безрассудных детей-подростков.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Сэм
Левинсон
- Актриса
Эллен
Баркин
- Актёр
Эзра
Миллер
- Актриса
Эллен
Бёрстин
- Актриса
Деми
Мур
- Актёр
Томас
Хейден Чёрч
- Актриса
Кейт
Босворт
- ДКАктёр
Джордж
Кеннеди
- Актёр
Джеффри
ДеМанн
- ДЕАктёр
Дэниэл
Ельский
- Актриса
Шиван
Фэллон Хоган
- ДСАктриса
Дайана
Скаруид
- ИОАктёр
Имон
О’Рурк
- ДХАктёр
Дэвид
Хирш
- МНАктёр
Майкл
Нарделли
- Сценарист
Сэм
Левинсон
- Продюсер
Эллен
Баркин
- МНПродюсер
Майкл
Нарделли
- Продюсер
Селин
Рэттрэй
- ТТПродюсер
Тодд
Трэйна
- РБПродюсер
Ричард
Ботто
- ББПродюсер
Билл
Брэйди
- ГБПродюсер
Гордон
Бижелонич
- СБХудожница
Стэйси
Баттат
- РХМонтажёр
Рэй
Хабли
- АСОператор
Айвен
Страсберг
- ОАКомпозитор
Олафур
Арнальдс