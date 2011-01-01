Родственнички
Wink
Фильмы
Родственнички
7.22011, Another Happy Day
Драмы, Комедии113 мин18+

Родственнички (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

По сюжету картины, разбросанные по свету родственники жениха и невесты собираются на свадьбу. И стараются показаться друг другу лучше, чем они есть на самом деле. Но в конечном итоге свадьба превращается в разборку отношений бывших супругов, любовников, тетушек-сплетниц и безрассудных детей-подростков.


Родственнички смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Родственнички»

Всё