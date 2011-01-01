Родственнички (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

По сюжету картины, разбросанные по свету родственники жениха и невесты собираются на свадьбу. И стараются показаться друг другу лучше, чем они есть на самом деле. Но в конечном итоге свадьба превращается в разборку отношений бывших супругов, любовников, тетушек-сплетниц и безрассудных детей-подростков.







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