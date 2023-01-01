Биография

Деми Мур – известная американская актриса, начинавшая свою карьеру как модель. Двукратная номинантка на «Золотой Глобус». Актриса Деми Мур появилась на свет 11 ноября 1962 г. в городе с красивым названием Розуэлл в Нью-Мехико. Отец бросил мать еще до рождения дочери. Росла девочка в неблагополучной семье. Мать с отчимом постоянно переезжали и злоупотребляли хмельными напитками. В 16 лет Деми пришлось бросить школу. Она отправилась работать в модельное агентство, покинув дом. По совету молодой соседки стала ходить на кинопробы. Одной из первых ролей была героиня сериала «Главный госпиталь». Постепенно развивая свое мастерство, уже в 90-х годах стала первой женщиной-актрисой с гонораром 10 млн долларов. На телеэкраны вышло множество фильмов с участием в главной роли Деми Мур, среди них: «Паразит», «Во всем виноват Рио», «Горбун Нотр-Дама», «Без изъяна», «Уилл и Грейс», «Если бы стены могли говорить», «Жена мясника», «Сумасшедшее лето», «Эллен», «Стриптиз» и прочие. В 2019 г. вышли мемуары Мур «Наизнанку», в которых актриса делится откровениями о своей жизни с почитателями, открывает горькую историю и переживания.