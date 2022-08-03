Любовь вслепую (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.02017, Blind
Драма, Триллер101 мин18+
О фильме
Роскошная жизнь жены финансиста летит под откос, когда еe мужа обвиняют в незаконных махинациях и сажают в тюрьму, а саму Сьюзанн отправляют на исправительные работы в центр для слабовидящих. Там героиня знакомится со стремительно теряющим зрение писателем и понимает, что с ним ей куда интереснее, чем с недобросовестным супругом.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Мэйлер
- Актёр
Алек
Болдуин
- Актриса
Деми
Мур
- СПАктёр
Стивен
Прескод
- Актриса
Иден
Эпштейн
- Актёр
Дилан
МакДермотт
- ДМАктёр
Джеймс
МакКэффри
- ВБАктриса
Вива
Бьянка
- ДБАктёр
Джон
Баффало Мэйлер
- ЖРАктёр
Жерардо
Родригез
- ДБСценарист
Джон
Баффало Мэйлер
- ДГПродюсер
Дженнифер
Гельфер
- Продюсер
Майкл
Мэйлер
- ПТПродюсер
Памела
Тур
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- КДХудожница
Коллин
Додж
- ДЭКомпозитор
Дэйв
Эггар
- СЛКомпозитор
Саша
Лазард
- ЭЛКомпозитор
Эми
Ли