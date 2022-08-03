Любовь вслепую
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Любовь вслепую

Любовь вслепую (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.02017, Blind
Драма, Триллер101 мин18+

О фильме

Роскошная жизнь жены финансиста летит под откос, когда еe мужа обвиняют в незаконных махинациях и сажают в тюрьму, а саму Сьюзанн отправляют на исправительные работы в центр для слабовидящих. Там героиня знакомится со стремительно теряющим зрение писателем и понимает, что с ним ей куда интереснее, чем с недобросовестным супругом.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь вслепую»