Любовь вслепую (фильм, 2017) смотреть онлайн

Роскошная жизнь жены финансиста летит под откос, когда еe мужа обвиняют в незаконных махинациях и сажают в тюрьму, а саму Сьюзанн отправляют на исправительные работы в центр для слабовидящих. Там героиня знакомится со стремительно теряющим зрение писателем и понимает, что с ним ей куда интереснее, чем с недобросовестным супругом.

