Любовь вслепую
Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь вслепую»

Режиссёры

Майкл Мэйлер

Michael Mailer
Режиссёр

Актёры

Алек Болдуин

Alec Baldwin
АктёрBill Oakland
Деми Мур

Demi Moore
АктрисаSuzanne Dutchman
Стивен Прескод

Steven Prescod
АктёрGavin
Иден Эпштейн

Eden Epstein
АктрисаElla
Дилан МакДермотт

Dylan McDermott
АктёрMark Dutchman
Джеймс МакКэффри

James McCaffrey
АктёрHoward Cunningham
Вива Бьянка

Viva Bianca
АктрисаDeanna
Джон Баффало Мэйлер

John Buffalo Mailer
АктёрJimmy
Жерардо Родригез

Gerardo Rodriguez
АктёрFrank

Сценаристы

Джон Баффало Мэйлер

John Buffalo Mailer
Сценарист

Продюсеры

Дженнифер Гельфер

Jennifer Gelfer
Продюсер
Майкл Мэйлер

Michael Mailer
Продюсер
Памела Тур

Pamela Thur
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Новиков

Актёр дубляжа
Елена Харитонова

Актриса дубляжа
Евгений Рубцов

Актёр дубляжа
Василиса Воронина

Актриса дубляжа
Геннадий Новиков

Актёр дубляжа

Художники

Коллин Додж

Colleen Dodge
Художница

Композиторы

Дэйв Эггар

Dave Eggar
Композитор
Саша Лазард

Sasha Lazard
Композитор
Эми Ли

Amy Lee
Композитор