Звери
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Звери

Звери (сериал, 2016) смотреть онлайн

6.82016, Animals. 3 сезона
Комедии, Зарубежные18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Сатирический анимационный сериал расскажет истории угнетенных обитателей каменных джунглей Нью-Йорка, среди которых крысы, голуби, лошади и даже клопы. Они страдают от безответной любви, сомневаются в своей гендерной принадлежности и переживают кризис среднего возраста – всe как у людей. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звери»

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