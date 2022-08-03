Сатирический анимационный сериал расскажет истории угнетенных обитателей каменных джунглей Нью-Йорка, среди которых крысы, голуби, лошади и даже клопы. Они страдают от безответной любви, сомневаются в своей гендерной принадлежности и переживают кризис среднего возраста – всe как у людей.

