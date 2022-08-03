Солдат Джейн (фильм, 1997) смотреть онлайн
9.21997, G.I. Jane
Драма, Военный118 мин16+
О фильме
Лейтенант Джордан О`Нил становится первой женщиной, направленной для прохождения элитной программы в центре подготовки «Каталано» во Флориде. Лучшие представители спецподразделений армии США отбираются сюда. 60 процентов из них не выдерживают в этом аду. Школа выживания и уничтожения…
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актриса
Деми
Мур
- Актёр
Вигго
Мортенсен
- ЭБАктриса
Энн
Бэнкрофт
- ДБАктёр
Джейсон
Бех
- Актёр
Дэниэл
фон Барген
- Актёр
Джон
Майкл Хиггинс
- КГАктёр
Кевин
Гейдж
- Актёр
Дэвид
Уоршофски
- ДВАктёр
Давид
Вадим
- Актёр
Моррис
Честнат
- Сценарист
Дэвид
Туи
- Продюсер
Ридли
Скотт
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- Продюсер
Деми
Мур
- АМХудожник
Артур
Макс
- МВХудожница
Мэрлин
Вэнс
- СКХудожница
Синди
Карр
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- ТДКомпозитор
Тревор
Джонс