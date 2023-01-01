Биография

Ридли Скотт — британский режиссер и продюсер. Четырехкратный номинант на премию «Оскар» и лауреат премии «Лучший дебют» Каннского кинофестиваля. Родился в Саут-Шилдсе 30 ноября 1937 года. Будущий кинодеятель получил образование дизайнера, после чего устроился на телевидение. Там он сначала работал художником-постановщиком, а позже стал снимать рекламные ролики. Скотт ушел с телевидения, чтобы основать компанию по производству рекламы. Преуспев, британец понял, что ему интересно было бы попробовать себя в качестве режиссера художественного кино. Картина «Чужой» стала одним из первых проектов Ридли Скотта. Она имела коммерческий успех и получила хорошие отзывы критиков. Позже он снял ленту «Бегущий по лезвию», которая стала классикой. Список фильмов режиссера пополнился такими картинами, как «Тельма и Луиза», «Солдат Джейн», «Гладиатор», «Ганнибал». Из последних работ Скотта можно выделить кинокартины «Исход: Цари и боги», «Марсианин», «Все деньги мира» и «Последняя дуэль».