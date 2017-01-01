Все деньги мира (Фильм, 2017 год) смотреть онлайн

Сюжет

Сколько стоит человеческая жизнь? Основанная на реальных событиях история похищения, потрясшего мир.



В 1973 году Пола Гетти-третьего похищают ради выкупа: его дед Жан Пол Гетти — нефтяной магнат и богатейший человек в мире. Однако похитители просчитались: известный скряга, миллиардер заявляет, что не пойдет на поводу у преступников, иначе и остальных его внуков начнут похищать и требовать легких денег. Мать Пола Гейл пытается найти поддержку среди родных, но глава клана непреклонен: после того как Гейл развелась с его сыном, старший Гетти вычеркнул ее из семьи. Единственным неравнодушным оказывается один из сотрудников службы охраны, бывший агент ЦРУ Флетчер Чейз. Теперь только от них двоих зависит судьба похищенного Пола Гетти. Кто обогатится, а кто пострадает в этой игре с высокими ставками?



Марк Уолберг, Мишель Уильямс и Кристофер Пламмер в драматическом триллере «Все деньги мира». Смотреть онлайн фильм можно на нашем видеосервисе.



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