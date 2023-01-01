Биография

Ромен Дюрис – актер кино, известный эмоциональным и ярким стилем исполнения ролей. Зрители знают французского харизматичного актера по картинам «Мое сердце биться перестало», «Сердцеед», «Новая подружка» и другим. Будущий артист родился в столице Франции в 1974 г. Его отец работал архитектором, мать профессионально занималась танцами. В школьные годы юноша начал проявлять интерес к изобразительному искусству. Окончив школу, поступил в художественное училище. Его вторым серьезным увлечением была музыка. С друзьями он организовал коллектив «Kingsize», который играл джаз. В кино его привел случай. В 1994 г. его пригласили на кастинг непрофессиональных актеров. В результате режиссер картины «Юная угроза» Седрик Клапиш дал главную роль Ромену Дюрису. После этой работы артист снялся еще в одной ленте «Мадмуазель никто». Актерские способности молодого человека высоко оценивают критики и режиссеры, поэтому он полностью посвящает себя кинематографу и начинает активно сниматься. Клапиш продолжает сотрудничество с талантливым артистом и снимает Ромена Дюриса в фильмах «Каждый ищет своего кота», «Возможно», «Испанка», где он воплощает образы ведущих персонажей. Другими известными работами актера стали «Странный чужак», «Похитители», «Меня принес аист», «Парижская история», «Любовь на кончиках пальцев», «Пена дней», «Киллер по неволе», «Дыши во мгле».