Мольер
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Мольер

Мольер (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

8.52007, Molière
Комедия, Биография115 мин16+

О фильме

XVII век. После долгих скитаний в Париж возвращается Мольер, его ждет работа в Королевском театре. Некто месье Жордэн оплачивает долги знаменитого автора, рассчитывая на то, что Мольер поставит в театре его одноактную пьесу весьма пикантного содержания. Своим домочадцам Жордэн представляет Мольера ревностным католиком по имени Тартюф…

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Биография
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мольер»