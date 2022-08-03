Мольер (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

XVII век. После долгих скитаний в Париж возвращается Мольер, его ждет работа в Королевском театре. Некто месье Жордэн оплачивает долги знаменитого автора, рассчитывая на то, что Мольер поставит в театре его одноактную пьесу весьма пикантного содержания. Своим домочадцам Жордэн представляет Мольера ревностным католиком по имени Тартюф…

