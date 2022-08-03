Мольер (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
8.52007, Molière
Комедия, Биография115 мин16+
О фильме
XVII век. После долгих скитаний в Париж возвращается Мольер, его ждет работа в Королевском театре. Некто месье Жордэн оплачивает долги знаменитого автора, рассчитывая на то, что Мольер поставит в театре его одноактную пьесу весьма пикантного содержания. Своим домочадцам Жордэн представляет Мольера ревностным католиком по имени Тартюф…
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЛТРежиссёр
Лоран
Тирар
- Актёр
Ромен
Дюрис
- Актёр
Фабрис
Лукини
- ЛМАктриса
Лаура
Моранте
- ЭБАктёр
Эдуард
Баэр
- Актриса
Людивин
Санье
- ФВАктриса
Фанни
Валетт
- ГМАктёр
Гонзаг
Монтуэль
- ГПАктёр
Гилиан
Петровский
- СЮАктриса
Софи-Шарлотт
Юссон
- АСАктриса
Анна
Суарес
- ЛТСценарист
Лоран
Тирар
- ГВСценарист
Грегуар
Виньерон
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- ММПродюсер
Марк
Миссонье
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ПЛХудожник
Пьер-Жан
Ларрок
- ФТКомпозитор
Фредерик
Тальгорн