Виктор Петров
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 30 мая 1940 г. (67 лет)
- Дата смерти
- 28 ноября 2007 г.
Фильмография
Актёр дубляжа
- 8.5
Мольер2007, 115 минБесплатно
- 8.2
Фонтан2006, 92 мин
- 9.5
Гордость и предубеждение2005, 121 мин
- 8.9
Откройте, полиция! 32003, 100 мин
- 8.7
День рождения Буржуя 22001
- 8.9
Выбор капитана Корелли2001, 123 мин
- 9.3
Ямакаси: Свобода в движении2001, 86 минБесплатно
- 8.9
Там, где сердце2000, 115 мин
- 9.2
Переговорщик1998, 133 мин
- 8.8
На линии огня1993, 123 минБесплатно
- 7.6
Трон1982, 91 минБесплатно