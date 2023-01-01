Трон (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно
7.61982, Tron
Фантастика, Боевики91 мин12+
Сюжет
Оказавшись в секретной лаборатории, разрабатывающей компьютерные программы, Кевину Флинну предоставляется возможность увидеть электронный мир изнутри и сразиться в жестокой схватке с самим хозяином виртуальной вселенной.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Кино для детей, Боевики, Приключения
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- СЛРежиссёр
Стивен
Лисбергер
- Актёр
Джефф
Бриджес
- ББАктёр
Брюс
Бокслейтнер
- ДУАктёр
Дэвид
Уорнер
- СМАктриса
Синди
Морган
- БХАктёр
Барнард
Хьюз
- ДШАктёр
Дэн
Шор
- ПЮАктёр
Питер
Юрасик
- ТСАктёр
Тони
Стефано
- КЧАктёр
Крэйг
Чьюди
- ВДАктёр
Винс
Дедрик мл.
- ЧССценарист
Чарльз
С. Хаас
- СЛСценарист
Стивен
Лисбергер
- БМСценарист
Бонни
МакБерд
- ХЭПродюсер
Харрисон
Элленшоу
- ДКПродюсер
Дональд
Кушнер
- РМПродюсер
Рон
Миллер
- Актёр дубляжа
Владимир
Конкин
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- ДБХудожник
Джон
Б. Мэнсбридж
- ЭДХудожник
Элуиз
Дженссон
- РНХудожница
Розанна
Нортон
- ХГХудожник
Хэл
Гаусман
- ЭКХудожник
Эмиль
Кури
- ДГМонтажёр
Джефф
Гурсон
- БЛОператор
Брюс
Логан
- УККомпозитор
Уэнди
Карлос