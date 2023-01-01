Трон
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Трон (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

7.61982, Tron
Фантастика, Боевики91 мин12+

Сюжет

Оказавшись в секретной лаборатории, разрабатывающей компьютерные программы, Кевину Флинну предоставляется возможность увидеть электронный мир изнутри и сразиться в жестокой схватке с самим хозяином виртуальной вселенной.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Трон»

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