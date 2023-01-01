Биография

Владимир Ферапонтов – актер театра, кино и дубляжа, режиссер дубляжа, родился 7 января 1933 года. Фильмография насчитывает 90 полнометражных кинокартин и сериалов. На счету актера также более 550 ролей дубляжа. Озвучивал персонажа знаменитого мультфильма «Чебурашка». Был удостоен звания заслуженного артиста. В 1956 стал выпускником Щепкинского училища (мастерская М. Кнебель) и был приглашен в театр «Ромэн». Затем служил в театре киноактера. Первым фильмом Владимира Ферапонтова стала историческая короткометражка режиссера Георгия Данелия «Тоже люди». В 1964 году актер снялся в драме «Председатель». Партнерами по съемочной площадке стали М. Ульянов, И. Лапиков, Н. Мордюкова, В. Невинный. Небольшая роль Владимиру Ферапонтову досталась в музыкальном фильме «Сказка о царе Салтане» (1966). В легендарной кинокомедии Л. Гайдая «12 стульев» актер исполнил роль шахматиста. Актер снялся и в другой экранизации этого романа режиссера М. Захарова, сыграв роль милиционера. В историческом фильме «Борис Годунов» воплотил образ боярина. Владимир Ферапонтов обладал уникальными вокальными данными. Актер занимался озвучиванием отечественных и иностранных фильмов и мультфильмов. Его голосом говорит крокодил Гена в «Чебурашке», волк в «Ну, погоди!», а также герои иностранных кинокартин «Поцелуй навылет», «Фантастическая четверка», «Игра» и др.