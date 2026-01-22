Раз на раз не приходится (фильм, 1987) смотреть онлайн
9.31987, Раз на раз не приходится
Комедия, Криминал72 мин12+
О фильме
Бригада горе-строителей отправлена на штрафные работы: рушить старые постройки. В одной из развалин герои фильма обнаруживают припрятанные кем-то золотые слитки. Перед ними дилемма: получить за находку четверть стоимости клада - или сбыть золото «налево»?
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АГРежиссёр
Ара
Габриелян
- Актёр
Армен
Джигарханян
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- Актёр
Борислав
Брондуков
- Актриса
Любовь
Полищук
- ВКАктёр
Виктор
Кремлев
- ГБАктёр
Геннадий
Барков
- ВБАктёр
Владимир
Бурлаков
- ВВАктёр
Виталий
Варганов
- АВАктёр
Анатолий
Веденкин
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- БИАктёр
Борис
Иванов
- КИАктриса
Капитолина
Ильенко
- НКАктриса
Нина
Крачковская
- АКАктёр
Александр
Кудинов
- ТМАктриса
Татьяна
Митрушина
- ЛФАктриса
Лада
Фетисова
- ВФАктёр
Владимир
Ферапонтов
- СБАктёр
Сергей
Бадичкин
- ВЕСценарист
Валентин
Ежов
- АИСценарист
Альберт
Иванов
- БГПродюсер
Борис
Гостынский
- ЛММонтажёр
Лидия
Милиоти
- СЗОператор
Сергей
Зайцев
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов