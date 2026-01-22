Раз на раз не приходится (фильм, 1987) смотреть онлайн

Раз на раз не приходится
Комедия, Криминал72 мин12+
О фильме

Бригада горе-строителей отправлена на штрафные работы: рушить старые постройки. В одной из развалин герои фильма обнаруживают припрятанные кем-то золотые слитки. Перед ними дилемма: получить за находку четверть стоимости клада - или сбыть золото «налево»?

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Криминал
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Раз на раз не приходится»