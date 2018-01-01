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Игры
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Видеоблоги
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Wink
Виктор Кремлев
Виктор Кремлев
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Карьера
Актёр
Дата рождения
20 декабря 1952 г.
(62 года)
Дата смерти
8 августа 2015 г.
Фильмография
Все
Актёр
Актёр
8.3
Одинокий игрок
1995
, 91 мин
Бесплатно
9.3
Раз на раз не приходится
1987
, 72 мин
8.3
Личные счеты
1982
, 78 мин
Бесплатно