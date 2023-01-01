Одинокий игрок (фильм, 1995) смотреть онлайн
8.21995, Одинокий игрок
Боевики, Драмы91 мин16+
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Сюжет
Талантливый математик Митя, прозябающий в московском НИИ, пытается поддерживать материальное благополучие игрой на бегах. Узнав, что ипподромная мафия делает ставку на «темную» лошадку, герой фильма включается в чужую игру, не осознавая огромной опасности...
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ОБРежиссёр
Ольга
Басова
- ВБРежиссёр
Владимир
Басов мл.
- ВНАктёр
Валерий
Николаев
- Актёр
Андрей
Соколов
- Актриса
Ольга
Машная
- Актёр
Владимир
Ильин
- ВКАктёр
Виктор
Кремлев
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актёр
Антон
Табаков
- Актёр
Богдан
Ступка
- Актриса
Ирина
Апексимова
- ДЛАктриса
Дара
Луран
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- ВГПродюсер
Виктор
Глухов
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич