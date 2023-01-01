Одинокий игрок
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Одинокий игрок

Одинокий игрок (фильм, 1995) смотреть онлайн

8.21995, Одинокий игрок
Боевики, Драмы91 мин16+

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Сюжет

Талантливый математик Митя, прозябающий в московском НИИ, пытается поддерживать материальное благополучие игрой на бегах. Узнав, что ипподромная мафия делает ставку на «темную» лошадку, герой фильма включается в чужую игру, не осознавая огромной опасности...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb