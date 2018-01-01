Биография

Ольга Басова — российский режиссер. Родилась 1 августа 1959 года. Басова окончила МГПИ имени Ленина. После института недолго работала на иновещании Гостелерадио в американской редакции вместе с Владом Листьевым. Ольга Басова сняла 26 фильмов. В кино начинала работать в качестве ассистента режиссера на картине 1991 года «Автобус» своего мужа — режиссера Владимира Басова-младшего. В 1993 году работала вторым режиссером на картине «Бездна, круг седьмой». Полноценный дебют состоялся в 1995 году, когда Ольга выступила сорежиссером Владимира Басова на картине «Одинокий игрок». В 2000 году вместе с мужем поставила фильм «Вместо меня» по сценарию Виктории Токаревой, где в главных ролях снялись Олег Стриженов и Сергей Безруков. Ольга также сняла такие фильмы и сериалы, как «Кобра», «Чистые ключи», «Жаркий ноябрь», «Никогда не разговаривайте с неизвестными», «Срочно в номер», «Вторжение», «Материнский инстинкт», «Обратный путь», «Терапия любовью», «Салями», «45 секунд», «Красавица и Чудовище», «Серьезные отношения», «Невозможная женщина», «Укрощение свекрови», «Бывшие», «Некрасивая», «Тайная жизнь Маргариты». В 2021 году Басова выступила креативным продюсером драмы «Рокировка» режиссера Анны Легчиловой.