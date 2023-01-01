Сваха
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Сваха

Сваха (сериал, 2007) смотреть онлайн

7.72007, Сваха 1 сезон
Комедии, Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В центре истории — молодая женщина с непростой судьбой. Ее рабочий день не помещается в сутки. Ее офис плавно меняет место дислокации из квартиры в ресторан, из ресторана — в машину. Ее телефон звонит почти беспрерывно. Работа — ее жизнь, и невозможное она старается сделать возможным.

Молодая женщина, 35-летняя Анна Полонская — хозяйка одного из ведущих брачных агентств Москвы. У самой Анны личная жизнь не сложилась. Ее брак распался, она одна воспитывает десятилетнего сына Гошу. Умная от природы и активная по натуре, Анна, как и многие менеджеры среднего звена, оказалась загнанной в беспощадную цикличность жизни. И привыкла к одиночеству. Но в большом городе одинокие сердца все время ищут друг друга. И однажды Анна решает во что бы то ни стало им помочь. И открывает брачное агентство.

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Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сваха»

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