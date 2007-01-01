Сваха (сериал, 2007) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн бесплатно

Сваха. Сезон 1. Серия 28
7.72007, Сваха. Сезон 1. Серия 28
Комедия, Мелодрама16+

О сериале

В центре истории – молодая женщина с непростой судьбой. Ее рабочий день не помещается в сутки. Ее офис плавно меняет место дислокации из квартиры в ресторан, из ресторана – в машину. Ее телефон звонит почти беспрерывно. Работа – ее жизнь, и невозможное она старается сделать возможным.

Молодая женщина, 35-летняя Анна Полонская – хозяйка одного из ведущих брачных агентств Москвы. У самой Анны личная жизнь не сложилась. Ее брак распался, она одна воспитывает десятилетнего сына Гошу. Умная от природы и активная по натуре, Анна, как и многие менеджеры среднего звена, оказалась загнанной в беспощадную цикличность жизни. И привыкла к одиночеству. Но в большом городе одинокие сердца все время ищут друг друга. И однажды Анна решает во что бы то ни стало им помочь. И открывает брачное агентство.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.2 IMDb

