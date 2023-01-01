Биография

Александр Сигуев – актер театра и кино, модель. Участвовал в 35 рекламных проектах, был лицом «Авторадио» в 2002 г., снимался для журнала «Celebrity Teens» в 2012 г. Его фильмография включает более 50 ролей. Будущий актер родился в столице в 1996 г. С 4 лет занимался в модельной студии «Ренессанс». В 2001 г. мальчик стал победителем в проекте «Модель будущего». Он участвовал в съемках детского тележурнала «Ералаш». Первую главную роль Александр Сигуев получил в ленте «Подари мне жизнь» в 2003 г., затем снялся в эпизодах фильмов «Родина ждет», «Папа», исполнил роль царевича Михаила в мелодраме «Бедная Настя». В 2006 г. маленький Александр становится главным героем картины «Настоящий Дед Мороз». Параллельно со съемками он успевает осваивать учебную программу в гимназии с углубленным изучением английского языка. В 12 лет сыграл Оскара в спектакле «Оскар и Розовая Дама» в «Театре луны». Одного из ведущих персонажей юный актер воплотил в сериале «Сваха» в 2007 г., комедии «Осторожно, дети!» и мелодраме «Когда мы были счастливы» в 2009 г. На фестивале «Кинотаврик» в 2011 г. актер выступил в роли ведущего. Имея огромный кинематографический опыт, юноша без труда поступил в ЯГТИ. В 2015 г. зрители увидели повзрослевшего Александра Сигуева в сериале «Выжить после – 2». Затем после службы в армии он продолжил обучение во ВГИКе, став исполнительным продюсером.