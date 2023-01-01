Биография

Василий Фролов – актер, родился 21 июня 1977 года. Является членом содружества киноактеров. Фильмография насчитывает более сотни полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Известен ролями в многосерийных фильмах «Следопыт», «Выхожу тебя искать-2», «Черная кошка» и др. Василий Фролов получил актерскую специальность в театральном вузе Самары (мастерская М. Карпушкина). Участвовал в постановках театра Кукол в Оренбурге, студии «Арт дом». Свою кинокарьеру начал в 2004 году. Дебютным фильмом Василия Фролова стала многосерийная кинокартина «Близнецы». Роль следователя актер сыграл в одной из серий детектива «Адвокат». В 2006 году снялся в нескольких сериалах, среди которых комедия «Братья по-разному», мелодрама «Рельсы счастья» и др. Актер снимался в рейтинговых сериалах «Папины дочки», «Я лечу», «Исаев», «Высший пилотаж», «Мужчина в моей голове», «Общая терапия – 2», «Светофор» и др. В 2013 году небольшую роль Василий Фролов исполнил в полнометражной мелодраме «Невеста моего жениха». В том же году снялся в исторической документальной ленте «Белый дом, черный дым». Участвовал в сериалах «Метод» и «Черная кошка». Роль полицейского сыграл в киноленте «Обычная женщина».